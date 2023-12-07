نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم الخميس 7-12-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الاتحاد وضمك بخسارة العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

أهداف مباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي

افتتح جروج كيفين نكودو أول أهداف اللقاء لصالح ضمك في الدقيقة 12، بعد تمريرة من عبد العزيز الشهراني إلى زميله نكودو الذي انطلق بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد كرة يسارية قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل عبد الرازق حمد لصالح الاتحاد في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 3+45 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها مروان الصحفي، نفذها حمد الله بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز جورج كيفين نكودو الهدف الثاني لصالح ضمك في الدقيقة 7+45، بعد بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها مهند الشنقيطي بشكل غير مناسب ليتابعها نكودو بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 46 على الهدف الثالث لصالح ضمك، بعد تسديدة رائعة من طارق حامد من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة العلوية ثم اصطدمت بظهر الحارس مارسيلو جروهي وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

تشكيل نادي الاتحاد أمام ضمك في دوري روشن

وشهد التشكيل غياب المدافع أحمد حجازي، على الرغم من مشاركته في دوري ابطال اسيا.

وجاء تشكيل العميد في المباراة:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، لويس فيليبي، حسن قادش، عمر هوساوي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، إيجور كورونادو.

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله، مروان الصحفي، صالح العمري.

تشكيل ضمك الرسمي لمواجهة الاتحاد في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: محمد محاسنة.

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي.

خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو.

خط الهجوم: كيفين نكودو، أحمد الزين، عبد العزيز الشهراني.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن

وتنقل مباراة الاتحاد وضمك عبر مجموعة قنوات SSCالسعودية، الناقل الحصري والوحيد، لمسابقة دوري المحترفين السعودي.