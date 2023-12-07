نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة طارق حامد.. الاتحاد يتكبد خسارة ثقيلة أمام ضمك بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لهزيمة ثقيلة أمام نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية"، وذلك في إطار الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الاتحاد بعد هذه الخسارة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق ضمك المركز السادس برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة أربعة لقاءات.

أحداث مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

سجل جروج كيفين نكودو أول أهداف اللقاء لصالح ضمك في الدقيقة 12، بعد تمريرة من عبد العزيز الشهراني إلى زميله نكودو الذي انطلق بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد كرة يسارية قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأجرى مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 14، حيث خرج لويز فيليبي متأثرًا بإصابة عضلية، وشارك بدلًا منه مهند الشنقيطي.

وتعادل عبد الرازق حمد لصالح الاتحاد في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 3+45 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها مروان الصحفي، نفذها حمد الله بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز جورج كيفين نكودو الهدف الثاني لصالح ضمك في الدقيقة 7+45، بعد بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها مهند الشنقيطي بشكل غير مناسب ليتابعها نكودو بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 46 على الهدف الثالث لصالح ضمك، بعد تسديدة رائعة من طارق حامد من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة العلوية ثم اصطدمت بظهر الحارس مارسيلو جروهي وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.