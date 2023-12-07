عاجل.. مجلس إدارة الزمالك يوقع عقدًا رسميًا مع معتمد جمال

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أحمد جودة - القاهرة - وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة القلعة البيضاء مع المدير الفني مساء اليوم الخميس.

الزمالك يوقع عقدًا رسميًا مع معتمد جمال

يأتي ذلك في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديرًا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لا سيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 6 نقاط.

2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

3- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

4- سوار الغيني 0 نقاط.