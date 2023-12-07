نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يكشف حقيقة روي فيتوريا يتوسط لإنهاء أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة ومركز جديد لطاهر وموقف عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023.

روي فيتوريا يتوسط لإنهاء أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة

وقال شوبير عبر برنامجه التليفزيوني "ملعب أون تايم" في "أون تايم سبورتس": " فيتوريا نفي كل ما تردد عن واسطته في أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة".

وأكمل متسائلًا: "لماذا لم يرد اتحاد الكرة على هذا الاتهام وماهو تفسير هذا الصمت الذي حل عليهم بعد إلقاءه على فيتوريا".

وواصل: "فيتوريا يرفض التواجد وإدخاله في حل مشاكل تخص الأندية والجماهير، وكل ما يشغله هو تحقيق نتيجة جيدة والتتويج بكأس أمم إفريقيا القادمة في كوت ديفوار".

واختتم: "فيتوريا قال لاتحاد الكرة أنهم مسئولين عن الانضباط والرد بالنيابة عنه، لكن الجبلاية انتابها الصمت، الاتهام الموجه لمدرب المنتخب صعبة، ويجب أن يصدر رد، إما تحذير فيتوريا من تدخله للزمالك، أو نفي ما حدث جملة وتفصيلًا، لكن موقف اتحاد الكرة كان الصمت".

حقيقة انضمام عواد لمنتخب مصر

وقال أحمد شوبيرعبر برنامجه التليفزيوني ملعب أون عبر قنوات أون تايم سبورتس: "الحديث عن محمد عواد ليس فى وقته خاصة أن فيتوريا لا يرى أى حارس مرمى جديد متميزًا فى بطولة الدورى المصرى".

وأكمل: " فيتوريا يعتمد على مجموعة لايريد أن يغيرها أو يُحدث بها أي اختلاف، وبالطبع محمد الشناوى هو الرقم 1 لديه".

واختتم شوبير: "وجهة نظرى أن الثلاثى الأقرب فى أمم إفريقيا، سيكونوا محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمد أبوجبل".

وكان قد تردد في الأونة الأخيرة أن عواد حارس مرمى الزمالك سيكون ضمن المجموعة التي سيعتمد عليها روي فيتوريا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمد عبد المنعم يغيب أمام شباب بلوزداد

وقال “شوبير” في تصريحاته الإذاعية عبر إذاعة أون سبورت إف إم: “حسم موقف محمد عبد المنعم من المشاركة للأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا، خوض المدافع المباراة محل شك كبير ومن المحتمل ألا يلعب”.

كولر يفكر في وضع طاهر محمد طاهر بمركز رأس الحربة

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه ملعب أون تايم المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "مشاركة عبد المنعم في لقاء شباب بلوزداد ليست معلومة حتى الآن، الأمر متوقف على مران الغد ومارسيل كولر لن يسمح بمشاركة عبدالمنعم إلا بجاهزية بنسبة 100%".

وأكمل: "مارسيل كولر لديه راحة في الوقت الحالي، بعودة ياسر إبراهيم للفريق، بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك تواجد رامي ربيعة، من الممكن أن يتواجد عبد المنعم في القائمة، ولكن في اعتقادي الشخصي لن يكون أساسيًا".

وأردف: "مفاجأة مارسيل كولر في مباراة شباب بلوزداد قد تكون موديست، ولكن لديه قناعة كبيرة بكهربا".

واختتم: "مارسيل كولر في الوقت الحالي يرغب في وضع طاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة".