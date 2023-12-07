بورفؤاد يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين بدوري القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد على كهرباء الإسماعيلية المتصدر بهدفين دون رد تحت قيادة أحمد العجوز بعد تقديم عرض فني عالي واصرار من الاعبين لتحقيق الفوز لدخول المنافسة على الصدارة وذلك في الجولة السابعة من دوري القسم الثاني ب المجموعة الثانية ب.

بورفؤاد يفوز على كهرباء الإسماعيلية

بدء الشوط الأول بداية هجومية لبورفؤاد وفقًا لخطة الكابتن أحمد العجوز الذي فاجأ كهرباء الاسماعيلية بخطة هجومية كانت كفيلة بإنهاء الشوط الأول بتقدم بورفؤاد بنتيجة كبيرة لولا سوء التوفيق والقائم الأيمن لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

في الشوط الثاني استمر بورفؤاد في فرض أداءه الهجومي المكثف وعاند الحظ الفريق كعادة اللقاءات السابقة وحرمت العرضة هذه المرة في الشوط بورفؤاد من تسجيل هدف التقدم بعد تغيرات الكابتن أحمد العجوز التي غيرت النتيجة في الوقت بدل الضائع عن طريق أحمد الشحات مدافع الفريق الذي تقدم داخل منطقة الجزاء واستقبل عرضية محمد سليمان برأسية عرفت طريق الشباك بعدما احيى الفرصة احمد ميزار البديل قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 97 ليتهي المباراة معنوية قبل صافرة النهاية.

وبهذا الفوز اوقف بورفؤاد كهرباء الاسماعيلية زحفه لاتساع الفارق والانفراد بالقمة ليتقلص الفارق إلى 4 نقاط، وحضر المباراة من قبل مجلس الإدارة الدكتور جاسر الشاعر رئيس النادي والمحاسبة مروة محمود عضو مجلس الإدارة والقائمة بأعمال امين الصندوق، والمهندس محمد الدالي عضو مجلس الإدارة إلى جانب المهندس احمد رضوان المشرف على الفريق الذي رافق الجهاز الفني واللاعبين بمعسكر الإسماعيلية.

مثل بورفؤاد في هذه المباراة: احمد سعيد في حراسة المرمى، اسلام بركات، عبد الله السنجهاوي، احمد الشحات، اسلام سيد، محمد سليمان، فتحي مجدي، محمد متعب، على الملواني، ايكو.

وشارك كبدلاء: ابراهيم السامولي،احمد ميزار، احمد فتحي، محمد العزازي، محمد جبر.

والجدير بالذكر ان الجهاز الفني والإداري للفريق يتكون من أحمد العجوز مديرًا فنيًا ،طارق فهيم مدربًا عامًا، أحمد فوزى مدربًا عامًا، محمد شحاته مدربًا، تامر عسل مدربًا، أحمد مسلم مدربًا للحراس، محمد الخضري محلل اداء، أحمد الديب مديرًا إداريًا، عمرو معروف إداريًا، عادل عرفه إداريًا، مصطفى مالك دكتور الفريق، مؤمن غريب أخصائي العلاج الطبيعي، احمد الزغبي علاج طبيعي، عبده الجريحي المستشار الفني لمجلس الإدارةويشرف على الفريق المهندس أحمد رضوان عضو مجلس الادارة.