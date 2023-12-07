نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بشرى سارة" نجم ريال مدريد يدعم صفوف أنشيلوتي قبل مواجهة ريال بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تلقى أنباءً سارّة في تدريبات الملكي اليوم الخميس 7 ديسمبر ضمن استعدادات الملكي لمباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد يفتقد لأكثر من لاعب مصاب ومن بينهم فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال وإدواردو كامافينجا بجانب الثنائي المُصاب بالرباط الصليبي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو بالإضافة إلى أوريلين تشواميني وأردا غولر الذان أصحبا الآن في المرحلة النهائية من عملية تعافيهما.

نبأ سار لريال مدريد بشأن تشواميني وغولر

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي تشواميني شارك لأول مرة في التدريبات على العشب اليوم الخميس منذ إصابته، حيث عاد في وقت مبكر عكس المتوقع لأنه كان من المفترض أن يعود مطلع يناير المقبل.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن تشواميني تعرض لإصابة بكسر في مشط القدم في 28 أكتوبر الماضي ولكنه تعافى مُبكرًا منها مما يعني احتمال مشاركته في مباراة فياريال الأحد بعد المُقبل والموافق 17 من ديسمبر الحالي في منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه بجانب تشواميني، عاد أيضًا التركي غولر لتدريبات ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في أوتار الركبة ومن المحتمل حضوره بقوة ضمن قائمة ابملكي في مباراة فياريال.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن اللاعبين سيغيبان عن مواجهة ريال بيتيس المقررة الأحد المقبل في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني كإجراء احترازي من الجهاز الطبي للتأكد تمامًا من تعافيهما من الإصابة، حيث لا يريد ريال مدريد التسرع في عودتهما لتجنب التعرض لأيّ انتكاسة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا لم يتمكن غولر أو تشواميني من اللعب ضد فياريال فسيكون الثنائي جاهزا للمدير الفني أنشيلوتي في مواجهة ديبورتيفو ألافيس المقررة في 21 من ديسمبر الحالي، حيث يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس يوم السبت المقبل على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

