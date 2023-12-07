نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: نحترم شباب بلوزداد.. ونسعى لتعزيز الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يسعى لتحقيق الفوز على حساب شباب بلوزداد الجزائري، من أجل تعزيز صدارته للدوري في دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قال الشناوي في المؤتمر الخاص بمباراة بلوزداد؟

وأوضح خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الأهلي يحترم المنافس جيدًا، ويتفهم دوافعه لتحقيق الفوز، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأضاف الشناوي: "تركيز اللاعبين منصب على مباراة الغد، ولا يوجد أحد يفكر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين تعودوا على الفصل بين البطولات".

وتابع: "جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز ووجوده يدعمنا بشكل كبير، ولا يمكن أن يكون هناك تشبع من البطولات، وأن هناك عوامل عديدة تؤثر على الأداء مثل الإجهاد والسفر لساعات طويلة والمشاركة في أكثر من بطولة".

وقال: "نسير بشكل جيد ونسعى للفوز بكل البطولات التي ننافس عليها مثل الدوري وإفريقيا والسوبر والكأس، وما زال هناك وقت مبكر للحكم على الموسم".

واختتم: "خلال الموسم الماضي كنا نسير بشكل غير موفق في إفريقيا، ولكننا حصدنا اللقب في النهاية وثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين، وما يقوم به الجهاز الفني لإنهاء الموسم على أفضل ما يكون، وجمهورنا يتفهم ذلك ويساند الفريق من أجل حصد الألقاب".