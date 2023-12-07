عاجل.. نجم اتحاد جدة يغيب عن كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، ضربة موجعة بشأن إصابة المدافع لويز فيليبي خلال مشاركته أمام ضمك في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

نجم اتحاد جدة يغيب عن كأس العالم للأندية

ووفقًا لصحيفة "اليوم السعودية" التي أوضحت أن التشخيص المبدئي لإصابة لويز فيليبي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، يؤكد غيابه لمدة أسبوعين.

وكان فيليبي قد خرج في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول متأثرًا بإصابة عضلية ليقرر المدير الفني مارسيلو جارياردو استبداله، ودفع بمهند الشنقيطي بدلًا منه.

وتحدث مارسيلو جارياردو المدير الفني للاتحاد عقب مباراة ضمك خلال المؤتمر الصحفي: "حتى الآن لا نعلم شيئًا عن إصابة فيليبي خصوصًا بأنها إصابة عضلية".

وسقط الاتحاد أمام نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي 2023-2024.

