انت الأن تتابع خبر الوحدات يتغلب على معان في دوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغلب فريق الوحدات، الخميس، على نظيره معان، في اللقاء الذي جمعهم ضمن الاسبوع التاسع من دوري المحترفين.

وتفوق الوحدات في اللقاء الذي اقيم على ستاد عمان الدولي، بدهف دون رد سجله المحترف "هنري" ليرفع رصيده الى 19 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد معان عند 9 نقاط في المركز الـ7.

وتستكمل مباريات الجولة، الجمعة، بلقائين يجمع الاول عند الساعة الرابعة مساء شباب الأردن والجليل، فيما يلتقي عند السادسة والنصف الفيصلي وسحاب، كما ويلتقي السلط والاهلي، السبت، الساعة 4 مساء على ان يلتقي الرمثا وشباب العقبة عند الـ6.30 مساء .