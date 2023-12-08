أحمد جودة - القاهرة - الجمعيه العموميه لنادي السكة الحديد تجديد الثقة بمجلس الإدارة

عبر المهندس عبد الوهاب أشرف عضو مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي بالقاهرة عن سعادته وفخره بعد الثقة التى منحتها الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢.



حيث أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية المنعقدة عن عدم اكتمال النصاب القانوني، وأوضحت أن كان يجب لاكتمال النصاب القانوني حضور 1000 عضو، وقررت اللجنة تفويض المجلس بأعمال الجمعية العمومية، وعرض الميزانية علي الجهة الإدارية.

كما اكد عبدالوهاب أن أعضاء الجمعية العمومية لديهم ثقة كبيرة في مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد حسين والسادة اعضاء مجلس الادارة في كافة القرارات التي من شأنها التقدم والتطوير للنادي، خاصة في ظل سياسة الشفايفة التي يتبعها مجلس الإدارة ويلمسها أعضاء الجمعية العمومية، وكذا التطوّر الملحوظ الذي يشهده النادي في الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة والذي يلمسه بوضوح أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما شيَّد جسر الثقة المتين بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية فيما يخص مصلحة ناديهم.