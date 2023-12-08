نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم البنك الأهلي يغيب عن مواجهة الجونة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي أسامة فيصل عن مواجهة الجونة في دوري نايل.

ويأتي ذلك بسبب الإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي الماضيه في دوري نايل.

يحتل نادي البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد 3 من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر البنك الأهلي من نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

ومنح طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة لتجنب الإجهاد العضلي للاعبين قبل مواجهة الجونة في دوري نايل.

يحتل نادي الجونة المركز التاسع برصيد 10 نقاط من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بيراميدز.

قرر مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار عقد اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى يوم الجمعة، من أجل بحث أسباب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدورى المصري.

موعد مباراة البنك الأهلي والجونة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة الجونة ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد بتروسبورت.

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي والجونة في دوري نايل

تنقل مباراة البنك الأهلي والجونة ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

