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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن تفاصيل غضب المدير الفني للفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، من نجم الفريق أكرم توفيق.

إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل غضب مارسيل كولر من أكرم توفيق

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرى أن أكرم توفيق لم يتطور خلال الفترة الماضية".

وشدد: "كولر يرى أن أكرم توفيق منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي ومستواه متراجع بشدة عن ما قبل الإصابة، هذا ظهر بشكل ملفت".

وأوضح: "كولر يرى أن محمد هاني هو اللاعب الأساسي في هذا المركز وأن أكرم توفيق المركز الأفضل له هو وسط الملعب، ولديه عدد كبير فى هذا المركز".

جدير بالذكر اُصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا في يناير 2021، بعمدا أجرى جراحة الرباط الصليبي قبلها بمدة في القدم الأخرى.

