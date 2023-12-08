وست هام يعود بنقاط ثمينة من أرض توتنهام

وست هام يعود بنقاط ثمينة من أرض توتنهامقلب وست هام يونايتد تأخره إلى فوز على صاحب الأرض توتنهام هوتسبير 2-1، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس.

بادر توتنهام بالتسجيل من خلال لاعبه كريستيان روميرو في الدقيقة 11، قبل أن ينتفض وست هام في الشوط الثاني من عمر المواجهة اللندنية التي جرت بينهما، حيث سجل جارود بوين هدف التعادل في الدقيقة 52، بينما تكفل جيمس وارد براوس بإحراز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 74.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد وست هام، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام، الذي اقتنص تعادلا مثيرا 3 - 3 من ملعب مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية، عند 27 نقطة في المركز الخامس، ليواصل الابتعاد عن طريق الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، علما بأنه تلقى 4 هزائم في لقاءاته الخمس الأخيرة.