مهيب عبد الهادي يكشف عن موقف انضمام أحمد أبو الفتوح في معسكر منتخب مصر القادم

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن انضمام أحمد أبو الفتوح في معسكر منتخب مصر القادم استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"أحمد أبو الفتوح سينضم لمعسكر منتخب مصر القادم في كأس الأمم الإفريقية سواء لعب مع المنتخب الوطني أو لم يلعب".

يخوض منتخب مصر معسكره القادم في شهر يناير القادم استعدادًا لانطلاقة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 في منتصف شهر يناير من العام القادم بمشاركة 24 منتخب في البطولة القادمة.

يذكر أن مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية تضم كلا من

منتخب غانا

منتخب موزمبيق

منتخب الرأس الأخضر

القناة الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

تنقل قنوات bein sport max بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة في كوت ديفوار 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.