نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حكايات مونديال الأندية " عندما فاق الأهلي توقعات الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الوقوف على منصات التتويج، ورفع الميداليات لا يأتي من فراغ، بل وراءه حكايات وكواليس قد يتعجب من يسمعها فماذا يفعل الشاهد عليها.

ومع اقتراب بداية مونديال العالم للأندية، يبقى الأهلي صاحب التحديات المميزة، والنهايات السعيدة بعد المعاناة.

مونديال عام 2021 والذي استضافته الإمارات انذاك، هو أخد النسخة المميزة والتي جاء فيها تصريح رئيس الاتحاد المصري السابق أحمد مجاهد "ليس كل ما يعرف يقال".

سر التصريح ومسيرة كبيرة في المونديال

أولى العقبات التي واجهت الأهلي، هو فقدانه لجميع لاعبيه الدوليين، بسبب بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، فالمارد الأحمر فقد الشناوي، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم كأبرز اللاعبين.

وعندما احتج الأهلي لدى الاتحاد رد رئيسه بالتصريح الشهير، ليس كل ما يعرف يقال، وفي النهاية خاضت القلعة الحمراء المونديال بالصف الثاني.

هدف مونتيري

ذكريات سيئة تحيط بفريق الاهلي، بعد هزيمة ثقيلة تلقاها الجيل الذهبي، وتحديدا في العام 2013 والذي تفوق فيه الفريق المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

لكن المفاجاة كانت من محمد هاني وهدف غالي، منحت الأهلي بطاقة العبور لدور نصف النهائي.

بالميراس وضياع الحلم

في هذه النسخة تحديدا ابتعد الاهلي عن مواجهة بطل أوروبا، ليقابل بالميراس في مواجهة صنفت بالثأرية بعد الخسارة أمام الاهلي العام الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

لكن بات موقف الاهلي هنا غاية في الصعوبة، فمع عودة لاعبيه من المنتخب، أصبح من الصعب اشراكهم بعد رحلة من ادغال افريقيا إلى الامارات.

الحصيلة هنا كانت الخسارة بهدفين، وسط صدمة كبيرة.

الهلال السعودي "نبي الستر "

الهلال تحدى الاهلي علانية بالحصول على المركز الثالث، لكن الواقع كان رباعية مع الرأفة، برعاية عمرو السولية، واحمد عبد القادر، لدرجة مطالبات جماهير الهلال بالتوقف عن احراز الاهداف بجملة نبي الستر.

الأهلي اقتنص المركز الثالث، رغم امال ضعيفة من قبل الجميع فهل يفعلها مجددا؟؟

