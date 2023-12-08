نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للاسكواش يغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم بنيوزيلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



غادرت القاهرة بعثة منتخب مصر للرجال للاسكواش للمشاركة فى بطولة العالم للفرق بنيوزيلندا والتي تنطلق خلال هذه هذه الفترة.



ويضم المنتخب آمنة الطرابلسي عضو المجلس ورئيسة البعثة وهشام العطار مديرا فنيا واللاعبون علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان وودع البعثة رئيس الاتحاد عاصم خليفة في المطار متمنيا لهم التوفيق والحصول على لقب البطولة وكان رئيس الاتحاد قد بذل مجهودا كبيرا في تذليل كل العقبات التى واجهت استعدادات المنتخب بعد الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها الاتحاد

ويقع منتخبنا الوطني في مجموعة صعبة بعدما أوقعته القرعة مع ماليزيا

وإيرلندا ويلعب منتخبنا أولى مبارياته يوم الثلاثاء الموافق ١٢ ديسمبر مع منتخب ماليزيا حيث رشح الاتحاد الدولي منتخبنا للمنافسة علي البطولة بعد ضمه مجموعة من افضل لاعبي العالم.