نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع ضد الرياض في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستضيف ملعب الأول مواجهة جديدة، والتي تقام ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي



وتقام اليوم الجمعة المواجهة التي تجمع بين فريق النصر ضد نظيره الرياض في الجولة 16 من الدوري السعودي، اليوم الموافق 8 ديسمبر 2023.

وتنطلق مباراة النصر ضد الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في الدوري السعودي



وتبث مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي عبر قناة SSC1 SD بتعليق المعلق الرياضي عائد العصيمي، وقناة SSC1 HD بتعليق فهد العتيبي عبر القناة الصوتية الأولى، ومحمد حسين أضرضور على القناة الصوتية الثانية.

ومن المتوقع مشاركة كريستيانو رونالدو في المواجهة اليوم، وسط ترقب من الجماهير لمتابعته.

تشكيل النصر المتوقع أمام الرياض جاء كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيميريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - سيكو فوفانا، ساديو ماني - أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

موقف النصر والرياض في الدوري السعودي

يدخل نادي النصر مواجهته اليوم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.

في الجانب المقابل، فإن نادي الرياض يحتل الفريق المرتبة الثالثة عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة.