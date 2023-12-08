نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواجه فريق الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرض ملعب استاد برج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفيدرالية



وتنطلق مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي غدًا السبت في تمام الساعة السادسة الموافق 9-12-2023، قبل أن يقوم الكاف بتغيير الموعد الذي كان من المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساء.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفيدرالية



وتبث مواجهة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي عبر قنوات بي أن سبورت القطرية، التي تعد الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط، وتخصص قناة بي إن سبورت 6HD، لنقل مباراة الزمالك وساجرادا على الهواء مباشرة.



حيث تنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية عبر البث الأرضي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضى

قناة أون تايم سبورت الأرضية

أون تايم سبورت (On Time Sport) البث الأرضي.

التردد الرقمى الأرضى: UHF32.

التردد التماثلى الأرضى: UHF9.

جدول ترتيب الزمالك في الكونفيدرالية قبل مباراة ساجرادا



ويدخل الفارس الأبيض المواجهة وهو في قمة ترتيب جدول المجموعة الثانية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 6 نقاط، بعدما فاز فس أول جولتين أمام أبوسليم الليبي وسوار الغيني.



كما يحتل فريق أبوسليم المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه ساجرادا بنفس ذات الرصيد بفارق الأهداف، وفي المركز الأخير يحتل سوار دون نقاط.