نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الاهلي.. موعد مباراة ميدياما ويانج افريكانز في دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإفريقية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يانج أفريكانز ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا مويم 2023-2024.

ما موعد مباراة ميدياما ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يانج أفريكانز نظيره نادي ميدياما مساء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب بابا يارا المباراة المرتقبة بين نادي ميدياما ضد نظيره يانغ أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ميدياما ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا؟

تذاع أحداث مباراة ميدياما ضد نظيره يانج أفريكانز عبر قناة بي إن سبورتس 8 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التردد 12284

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ثلاثة أرباع

الجودة SD

تردد بي إن سبورتس عبر سهيل سات

التردد 11585

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي سهيل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الجودة HD

موقف الفريقين من ترتيب المجموعة

الأهلي، 4 نقاط

شباب بلوزداد، 3 نقاط

ميدياما، 3 نقاط

يانغ أفريكانز، نقطة واحدة