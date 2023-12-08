ترتيب مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا قبل مواجهات الجولة الثالثة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات البطولة.

ما هو ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلي، 4 نقاط

شباب بلوزداد، 3 نقاط

ميدياما، 3 نقاط

يانغ أفريكانز، نقطة واحدة

متي موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد؟

بواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ستاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين نادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.