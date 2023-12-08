نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال واستون فيلا في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق آرسنال مع نظيره أستون فيلا مساء غد السبت الموافق التاسع من شهر ديسمبر الجاري على ملعب "فيلا بارك" معقل الأسود، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة ثلاث مباريات.

موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال أستون فيلا غدًا السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة آرسنال ضد أستون فيلا مساء غد السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.