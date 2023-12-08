نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره كريستال بالاس غدًا السبت 9 ديسمبر 2023 على ملعب "سيلهرست بارك"، وذلك في إطار الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة سبع مباريات.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وكريستال بالاس غدًا السبت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس مساء غد السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.