الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع أمام الطائي في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، على تشكيل فريقه الذي سيواجه الطائي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي لكرة القدم 2023-2024.

موعد مباراة الهلال ضد الطائي

يلتقي الهلال والطائي، اليوم الجمعة، الموافق 8 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الطائي

حراسة المرمى: حبيب الوطيان.

خط الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، مالكوم، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل.


ويحتل الزعيم الهلالي صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 41 نقطة، ويأتي الطائي في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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