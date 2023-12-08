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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، للحصول على خدماته في الشتاء المقبل.

الأهلي يرد عبر "دوت الخليج الرياضي" حول حقيقة التفاوض مع تريزيجيه

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن رغبة النادي الأهلي، في التعاقد مع تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن تريزيجيه خارج حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ولم يتم التفاوض معه مطلقًا.

وتابع المصدر: "اللاعب مستقر في فريقه بأوروبا، وكولر لديه مطالب تدعيمية أخرى سواء في خط الدفاع أو خط الهجوم، وبالتالي لم يتم فتح التفاوض مع اللاعب من أجل عودته مرة أخرى".

وأضاف: "كان هناك محاولات في الموسم الماضي لاستعارة اللاعب، ولكن تريزيجيه أبدى رغبته في استمرار تجربته الاحترافية وعدم العودة للدوري المصري في الوقت الحالي".

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

