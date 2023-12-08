نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نابولي المتوقع أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر والتر ماتزاري، المدير الفني لفريق نابولي، على تشكيل فريقه الذي سيواجه يوفنتوس، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

يلتقي السيدة العجوة مع فريق الجنوب الإيطالي، مساء، غدًا، الجمعة، على ملعب يوفنتوس ستاديوم، معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل نابولي المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، ناثان برناردو دي سوزا، ليو أوستيجارد.

الوسط: أندريه أنجويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، إليف إيلماس.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، فيكتور أوسيمين، خفيتشا كفارتسخيليا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.