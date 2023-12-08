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أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بمعتمد جمال المدير الفني للأبيض قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ممر شرفي بمران الزمالك احتفالا بالتوقيع مع معتمد جمال بشكل مؤقت

يأتي ذلك بعد توقيع معتمد جمال على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بصفة مؤقتة مساء أمس الخميس.

ووقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة القلعة البيضاء مع المدير الفني.

يأتي ذلك في ظل ثقة مجلس إدارة النادي في قدرات معتمد جمال، وتقديرًا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية.

ونجح جمال في قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لا سيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

ونظم اللاعبون ممرًا شرفيًا لمعتمد جمال قبل انطلاق مران الزمالك عصر اليوم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء غدًا السبت باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

