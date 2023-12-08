نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك بالأبيض الكامل أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد ظهر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وساجرادا الأنجولي، المقرر لها في تمام السادسة مساء غدًا السبت باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وسيرتدي فريق ساجرادا القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق الأنجولي زيه باللون الأزرق الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح فريق ساجرادا 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي الفريق الأنجولي وطاقم التحكيم الصومالي المكلف بإدارة اللقاء.

موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي مساء غدا السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 6 نقاط.

2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

3- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

4- سوار الغيني 0 نقاط.

