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أحمد جودة - القاهرة - أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحفظه على إمكانية عودة نجم الفريق المعار، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر يتحفظ على عودة نجم الأهلي المعار

ويلعب محمد مغربي مدافع الفريق الأول لكرة القدم ضمن صفوف سموحة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد عودته وقطع إعارته.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي، أن لجنة التخطيط عرضت على كولر بالفعل قطع إعارة مغربي وعودته مرة أخرى، في ظل الرغبة بتدعيم خط الدفاع هذا الموسم.

وتابع المصدر: "كولر معجب بقدرات مغربي، ولكنه يتحفظ على عودته في الوقت الحالي، من أجل إتاحة الفرصة له في مزيد من دقائق اللعب، خاصةً أن فرصته في المشاركة سوف تكون ضعيفة".

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.