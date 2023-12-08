نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر أمام الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الأهلي أمام الرياض مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" معقل العالمي، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر.

وتمكنت كتيبة لويس كاسترو من تحقيق الفوز بنتيجة 4-1، سجل للعالمي كل من كريستيانو رونالدو، أوتافيو إيدميلسون، أندرسون تاليسكا "هدفين"، فيما سجل أندري جراي هدف الرياض الوحيد.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر أمام الرياض

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، ويأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، فيما يأتي التعاون في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

1- الهلال: 44 نقطة.

2- النصر: 37 نقطة.

3- التعاون: 31 نقطة.

4- الأهلي: 30 نقطة.

5- الاتحاد: 28 نقطة.

6- ضمك: 24 نقطة.

7- الفتح: 24 نقطة.

8- الاتفاق: 24 نقطة.

9- الفيحاء: 19 نقطة.

10- الوحدة: 19 نقطة.

11- الشباب: 17 نقطة.

12- الطائي: 17 نقطة.

13- الخليج: 16 نقطة.

14- الرياض: 16 نقطة.

15- الأخدود: 13 نقطة.

16- أبها: 13 نقطة.

17- الرائد: 12 نقطة.

18- الحزم: 11 نقطة.