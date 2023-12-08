نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق بطولة كأس مصر للقوس والسهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس مصر للقوس والسهم على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتستمر منافساتها على مدار يومين.

ويشارك في البطولة أندية الحرس الجمهوري والصيد المصري بالدقي وطلائع الجيش والمؤسسة العسكرية بالهايكستب والمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية واتحاد الشرطة الرياضي والصيد بالإسكندرية والمقطم ووادي دجلة وجولدن أرو والشمس وطلائع الاسطول، وتعد البطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للقوس والسهم..

وتقام اليوم الجمعة منافسات عمومي الرجال والسيدات في القوس الأولمبي على مسافة 70 متر، كما تقام منافسات تحت 21 سنة شباب وشابات على مسافة 70 متر، ومنافسات تحت 18 سنة ناشئين وناشئات على مسافة 60 متر، ومنافسات تحت 16 سنة بنين وبنات على مسافة 50 متر، بالإضافة إلى منافسات القوس المركب على مسافة 50 متر.

في حين تقام يوم السبت منافسات القوس الأولمبي بنين وبنات على مسافة 50 متر، ومنافسات تحت 14 سنة بنين وبنات على مسافة 30 متر، ومنافسات تحت 12 سنة على مسافة 18 متر ومنافسات تحت 10 سنوات على مسافة 10 متر، بالإضافة إلى منافسات دوي الهمم.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر منافسات البطولة لتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى.