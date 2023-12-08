المصري " 2012 " يفوز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف ببطولة منطقة بورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق براعم المصري تحت 11 عام ” الفئة العمرية "2012" بقيادة مجدي النجار، على نظيره فريق المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة بملعب بورفؤاد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية.

المصري " 2012 " يفوز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ، سجلهما أحمد مصطفى لالا ومحمود عماد في الدقيقتين السادسة عشر والثامنة عشر

وفي الشوط الثاني ينجح فريق المريخ في تضييق الفارق بهدفه الوحيد في الدقيقة السادسة، قبل أن يحرز آدم عارف هدف تأكيد الفوز في الدقيقة الثالثة عشر لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في الشوط الأول: آدم مجاهد، ياسين حازم، آمن عبد الرحمن، يوسف شيكو، محمود عماد، آدم التابعي، آدم علام، أحمد لالا ومعهم كل من أنس شمة وأحمد شرف.

وفي الشوط الثاني تم الدفع بتشكيل مكون من: معاذ كريم، ياسر حسن، مازن أشرف، آدم حموكشة، محمد الكوك، عبد الرحمن حموكشة، آدم عارف، علاء الكحلاوي، ومعهم البدلاء يوسف الناغي، حمزة أبو زيد، يوسف مؤمن.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. مجدي النجار مدربًا عامًا ، ك. محمود الصاوي مدربًا مساعدا، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد بوريو أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا، ك.أحمد سلامة مسئولا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.