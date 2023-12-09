نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. بيراميدز يرد عبر "دوت الخليج الرياضي" على حقيقة رحيل نجم الفريق إلى الزمالك وموقفهم من الشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة عن حقيقة رحيل نجم الفريق إلى صفوف فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن رمضان صبحي سعيد داخل صفوف فريق بيراميدز، ولا يُفكر في الرحيل.

وأكد المصدر، أن كل ما يثار حول رحيل رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة، ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه يرغب في استكمال مشواره الذي بدأه مع السماوي خلال السنوات المقبلة.

وكانت قد أفادت بعض التقارير الصحفية في الساعات الأخيرة، بأن ممدوح عباس رجل الأعمال المصري، يتطلع للحصول على توقيع اللاعب وإتمام الصفقة كهدية لجماهير الزمالك في الميركاتو المقبل، إلا أن مسؤولي بيراميدز قد نفوا تلك المفاوضات مؤكدين أن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل صفوف السماوي.

وأشار المصدر إلى أن رمضان صبحي في كل مناسبة انتقالات، تشاع شائعات كهذه، وهو ما يجعل اللاعب متمسك بالبقاء في النادي أكثر من أجل تحقيق هدفه الخاص رفقة الفريق، وهو الهدف الذي يسعى إليه مسؤولو السماوي هم الأخرين، وهو تحقيق البطولات.

كما أنه حسب تصريحاته لـ " دوت الخليج الرياضي " أكد المصدر أن رمضان صبحي لا يُفكر في خوض تجربة جديدة داخل الدوري المصري خلال المرحلة المقبلة.

الكشف موقف بيراميدز من أزمة الشيبي والشحات

وعن أزمة المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز سبورت، أكد المصدر أنه موقف فردي للاعب ضد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي.

مؤكدًا أنهم يقفون خلف اللاعب من أجل الحصول على كامل حقوقه، بالإضافة لشعوره بالإطمئنان داخل بلده الثانية مصر.

وتابع، الشيبي يرغب في تدخل السفارة المغربية من أجل الحصول على حقه، وعدم معارضته وحمايته وحماية أسرته خلال الفترة المقبلة.

وأتم المصدر، من جانبنا نرغب في حل الأزمة بأسرع وقت لكسب طمأنينة لاعبنا والحفاظ على جميع اللاعبين الأجانب داخل الدولة المصرية.

بيراميدز يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة صن داونز

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد واصل تدريباته القوية في مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال الإفريقية.