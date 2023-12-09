نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلًا على حساب لوتون تاون، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر عشاق مانشستر سيتي، مباراة الفريق القادمة من أجل استعادة نغمة الانتصارات، بعد 4 جولات من النتائج السلبية، بينما يسعى لوتون تاون من أجل الهروب من المراكز الأخيرة.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة جريحا بعد الهزيمة أمام استون فيلا، بهدف نظيف، وسط نتائج سلبية لكتيبة بيب جوارديولا.

بينما يدخل لوتون تاون المباراة بعد مباراة مثيرة مع الأرسنال، تلقى فيها الهزيمة بثلاثية مقابل هدفين.

مانشتسر سيتي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 30 نقطة من 15 عشر مباراة، حقق الفوز في 9 لقاءات، وخسر ثلاثة وتعادل مثلهم.

بينما يتواجد لوتون تاون، في المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 9 نقاط، من 15 عشر مباراة حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاثية، وتلقى الهزيمة في 10 لقاءات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشتسر سيتي أمام لوتون تاون، الأحد المقبل الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب كلينيورث معقل لوتو تاون.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في الدوري الانجليزي

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات bein Sports، الناقل الحصري لمسابقة الدوري الانجليزي.