نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي بعد الفوز أمام نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، من تحقيق فوزًا هامًا أمام نظيره فريق نابولي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "أليانز ستاديوم"، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2023-2024.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق يوفنتوس إلى النقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2024، فيما تجمد رصيد فريق نابولي عند النقطة 24 في المركز الخامس.



موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن يلتقي فريق يوفنتوس بنظيره فريق جنوي، يوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.



القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد جنوي في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة مباراة السيدة العجوز ضد جنوي في الدوري الإيطالي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.