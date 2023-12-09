نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الخسارة أمام يوفنتوس.. موعد مباراة نابولي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، أمام نظيره فريق يوفنتوس، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "أليانز ستاديوم"، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" 2023-2024.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد فريق نابولي عند النقطة 24 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تصدر فريق يوفنتوس الجدول برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة نابولي القادمة بعد الخسارة أمام يوفنتوس

ومن المقرر أن يلتقي فريق نابولي بنظيره فريق سبورتينج براجا البرتغالي، الثلاثاء المقبل الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ملعب "ستاد دييجو أرماندو مارادونا" معقل الفريق الإيطالي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد الإسباني، 15 نقطة.

2- نابولي الإيطالي، 7 نقاط.

3- سبورتينج براجا البرتغالي، 4 نقاط.

4- يونيون برلين الألماني، نقطتين.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة مباراة نابولي ضد سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.