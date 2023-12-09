نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وريال بتيس في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد ريال مدريد لمواجهة جديدة في الدوري الاسباني، وذلك عندما يحل ضيفا على ريال بتيس، في الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الاسباني "لا ليجا".

ويدخل ريال مدريد، المباراة متواجدا على الصدارة، برصيد 38 نقطة، من 15 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر في لقاء.

بينما يتواجد ريال بتيس في المركز السابع، برصيد 25 نقطة، من 15 مباراة فاز في 6 مباريات، وتعادل في سبع وخسر في لقائين.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بتيس في الدوري الانجليزي

وتنطلق مباراة ريال مدريد، وريال بتيس، السبت الموافق التاسع من ديسمبر الحالي، على ملعب بينيتو فيامارين، معقل ريال بتيس.

ويقام اللقاء في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بتيس في الدوري الانجليزي

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال بتيس، عبر مجموعة قنوات bein Sports، الناقل الحصري لمسابقة الدوري الانجليزي.