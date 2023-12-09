تشكيل آرسنال المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. ساكا يقود خط الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول بنادي آرسنال، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة أستون فيلا ضد آرسنال

يلتقي الجانرز مع أستون فيلا، مساء، غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليج، وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكمة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: جاكوب كيويور، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، بن وايت.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد.

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.