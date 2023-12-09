حسام حسن: هناك تراجع واضح في أداء لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية

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أحمد جودة - القاهرة -

قال حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق أن هناك تراجع واضع في أداء لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وصرح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"الأهلي اتيحت له أكثر من فرصة لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد وحصد الثلاث نقاط".

وأكمل: "لا بد من مارسيل كولر مراجعة حساباته في المباريات القادمة لأن مستوي النادي الأهلي في تراجع ملحوظ".

وتابع: "الجماهير كانت لها دور من حيث تشجيع من بداية المباراة حتي نهاية المباراة لم تهدأ أثناء التشجيع".

وأضاف: "الأهلي سيصعد من مجموعته بصعوبة شديدة ويانج أفريكانز التنزاني فريق لا يستهان به من جانب النادي الأهلي مع ميديما الغاني".

واختتم: "الأهلي داخل على بطولة كأس العالم للأندية في السعودية والبطولة ليست سهلة على لاعبي النادي الأهلي وكان لا بد أن يأخذوا لاعبي النادي الأهلي الثقة من مباراة شباب بلوزداد الجزائري".

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.