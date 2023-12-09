نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. رمضان صبحى ينتقل إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن موقف رمضان صبحي لاعب بيراميدز من الإنضمام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة القادمة، حيث حسم تحديد مصيره مع الأبيض، للإستفادة من خبراته.



ونشر مهيب عبد الهادي، عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، قائلًا: "النادي القادم لرمضان صبحي في مصر هو نادي الزمالك ".



وقد ترددت الأقاويل خلال الفترة الماضية عن رغبة رمضان صبحي من الإنضمام لنادي الزمالك، كما يأمل الفريق الأبيض من ضم اللاعب كذلك للإستفادة من خبراته.



وقد سبق وصرح إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي الأسبق، عن موقفه من قرار نادي الزمالك لضم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، إلى الفريق خلال الفترة القادمة.



وأشار إكرامي خلال تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية قائلًا: "إذا طلب رمضان صبحي نصيحتي للإنتقال إلى نادي الزمالك، سأقول له لأ بكل تأكيد، لكن في النهاية الأمر والقرار يرجع له".

وعن رحيل اللاعب عن الأهلي صرح بأن رمضان صبحي، إذا كان طلب نصيحته بشأن رحيله عن النادي الأهلي، كان سيرفضه في ذات الوقت مشيرا إلى أنه له شخصيته المستقله وقراره.

وفي الفترة الماضية ترددت الأنبار حول وجود رغبة كبيرة لدى رمضان صبحي لاعب بيراميدز من الإنضمام إلى نادي الزمالك، مع وجود رغبة من جانب الفريق أيضًا.



وقد أصبح رمضان صبحي، لاعبًا في نادي بيراميدز، خلال فترة سوق انتقالات لعام 2019 - 2020، منتقلا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد نهاية إعارته مع النادي الأهلي.



ويتبقى في عقد رمضان صبحي لاعب بيراميدز مع فريقه موسم ونصف حيث ينتهي في صيف 2025.