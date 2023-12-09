نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يكشف عن راتب معتمد جمال مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن راتب معتمد جمال مع الزمالك، بعدما وقع عقود تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "معتمد جمال وقع على عقود تدريب نادي الزمالك بصفة مؤقتة مساء أمس الخميس".

وأضاف: "تواجد في مراسم توقيع معتمد جمال على العقود، كابتن حسين لبيب رئيس النادي، بحانب أحمد سليمان المشرف على الكرة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة".

وأوضح: "مصدر داخل نادي الزمالك أكد أن راتب معتمد جمال مع النادي يصل إلى ما يقرب من 400 ألف جنيه شهريًا".

ووقعت إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة خلال الفترة الحالية، في الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني مساء أمس الخميس.