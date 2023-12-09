نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف ينافس الإعلام الرياضي المصري في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية؟ ماذا ينقصنا وما الحلول؟ (تحقيق) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجميع يحلم داخل الوسط الرياضي المصري، بأن يكون الإعلام الرياضي الرائد في المنطقة العربية كما كان الملهم والمصدر الرئيسي للشرق الأوسط، ومع اقتراب إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، وعدم امتلاك الإعلام المصري للحقوق الخاصة بالمونديال، تفرض علينا عدد من الأسئلة.

ولعل أهم سؤال قبل إنطلاق كأس العالم للأندية، كيف ينافس الإعلام الرياضي المصري في تغطية المونديال رغم عدم إمتلاكه الحقوق؟ وما هي الأفكار التي تصل بنا للمنافسة وهل ينقصنا شيء؟.

"دوت الخليج الرياضي" أعد تحقيقًا شارك فيه عدد من الإعلاميين والصحفيين الرياضيين المصريين، وبعض الجماهير المولعة بكرة القدم ومتابعة الإعلام الرياضي المصري.. نعرضه لكم في السطور التالية.

طارق رضوان: الإعلام الرياضي المصري لا بد أن يكون واقعيًا

قال الإعلامي طارق رضوان مشاركًا في تحقيق "دوت الخليج الرياضي"، أن الإعلام المصري لا بد أن يكون واقعي في تغطيته للبطولة، فالإعلام المصري يظهر دائما من خلال المعلومة السليمة والحوار المنطقي والاعتماد على لغة الأرقام مع الاجتهاد.

وأضاف موضحًا أن الإعلام المصري ينقصه الإلمام الكامل بالمعلومات عن الفرق التي ستشارك في البطولة، فلا بد من وضع المشاهد في كل الأجواء المحيطة بالأندية التي ستخوض منافسات المونديال.

واختتم قائلًا: "الحل هو الالتزام بالمهنية والاعتماد على القراءة والثقافة في تقديم البرامج، ومحاورة الضيوف من خلال متابعة البرامج العالمية الناجحه في عالم الميديا الرياضية".

طارق رضوان

إسلام صادق: الإعلام الرياضي المصري لا بد أن يكون مؤثرًا

وقال إسلام صادق في تحقيق "دوت الخليج الرياضي" أن دور الإعلام في بطولة كأس العالم للأندية هو تغطية أحداث البطولة فقط لكن ظهوره من حيث الدعم هذا أمر خاطئ وليس مهني.

وأضاف مؤكدًا أن الإعلام إذا كان مؤثرا في البطولات القارية والعالمية مع الأندية والمنتخبات المصرية، لما خرج المنتخب المصري تصفيات كأس العالم الأخيرة وغاب عن التتويج بلقب أمم إفريقيا منذ 2010.

اسلام صادق

جمال الزهيري: الإعلام الرياضي يحتاج لتواصل أكبر وإرسال كاميرات خاصة



قال الناقد الرياضي جمال الزهيري، أن الإعلام المصري لا بد أن يكون حاضرًا خلال البطولة مع جميع الأندية المشاركة في التدريبات قبل المباريات.

وأضاف مؤكدًا أن الإعلام في مصر يحتاج للتواصل مع جميع الاتحادات المسؤولة عن تنظيم مسابقات الألعاب المختلفة، مشددًا أن نجاح أي مسابقة وأي لعبة يشترط التواصل الجيد مع الإعلام.

واختتم مشددًا على أنه من الضروري تواجد كاميرات خاصة للقنوات المصرية في البطولة واستطلاع رأي الجماهير المختلفة عن الكرة المصرية والأهلي وإجراء حوارات خاصة مع نجوم الفرق المنافسة والمدربين.

جمال الزهيري

محمد المحمودي: الإعلام المصري موجود على الساحة وبدأنا عهد جديد مع الشيخ

أكد الإعلامي محمد المحمودي، أن الإعلام المصري دائمًا متواجد على الساحة، والتغطية والتحليل مميز باستمرار في كل البطولات.



وأضاف مشددًا على أن ما ينقصنا هو الحصول على حقوق بطولات أكثر وهذا بدأ يحدث مؤخرًا في عهد جديد مع أسامة الشيخ، موضحًا أنه من المتوقع الحصول على بطولات قارية أخرى خلال الفترة المقبلة، من أجل المشاهد الكروي في مصر.

محمد المحمودي

علاء عزت: محتاج قدرات مالية لظهور الإعلام الرياضي بشكل أكبر في الأحداث العالمية



قال الناقد الرياضي علاء عزت مشاركًا في تحقيق "دوت الخليج الرياضي" أن الإعلام الرياضي في مصر تطور كثيرا عن الأعوام السابقة، بعد أن أصبح قريبا من الحدث بشكل مباشر من خلال استضافة نجوم العالم والإلمام بكل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمشاركة في البطولة.

وأضاف موضحًا أن الحلول هي تواجد القنوات المصرية في الحدث ونقل كل كبيرة وصغيرة خلال البطولة، وهذا يتطلب قدرة مالية لدى القنوات لإرسال مراسليها لتغطية كأس العالم للأندية حتى نظهر إعلاميا بالشكل المطلوب.

علاء عزت

سماح عمار: ينقصنا اختيار الكفاءات

شاركت الإعلامية سماح عمار في تحقيق "دوت الخليج الرياضي" مؤكدة أن الإعلام الرياضي المصري يحتاج لاختيار كوادره التي تق موبالتغيطات الخارجية بعناية فائقة.

وقالت: "لا بد من أن نرسل إعلاميين متخصصين تفهم معنى كلمة إعلام بكافة جوانبها".

وشددت على ضرورة اختيار الكفاءات حتى لا نخرج بتغطية ضعيفة في بطولات كبرى مثل كأس العالم للأندية أو حتى كأس الأمم الأفريقية.

سماح عمار

الجماهير المصرية: ينقصنا نقل المباريات ومتابعة البرامج الناجحة بالخارج

شارك عدد من الجماهير المصرية المتابعة للإعلام الرياضي المصري بشكل مكثف في تحقيق "دوت الخليج الرياضي"، حيث قال مصطفى هشام عامر، أن الإعلام المصري لا بد أن يكون ظاهرًا وداعمًا بقوة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، من أجل حث الجماهير على مؤازرة القلعة الحمراء داخل وخارج الملعب.

كما أكد محمد رجب، على أن الإعلام في مصر ينقصه نقل المباريات من خلال القنوات المصرية، لأن نجاح ونسب مشاهدة أي قناة، سببها الحصول على حقوق بث مباريات البطولات الكبرى.

وأوضح نبيه أحمد، أن الإعلاميين المصريين بحاجه لمتابعة البرامج الرياضية في الخارج من حيث الإلقاء وسرد الأحداث حتى يتم وضع المشاهد في الصورة بالشكل الكافي، مشددًا على ضرورة مساندة الأهلي في مونديال الأندية من كل وسائل الإعلام، خاصة وأن الأهلي يمثل مصر وإفريقيا في المسابقة.



لعل آراء نجوم الإعلام الرياضي المصري، والنقاد الرياضيين وحتى الجماهير، جميعها تتفق على تطور الميديا الرياضية في مصر ولكنها تنتظر الحصول على مزيد من الحقوق للبطولات الكبرى، ولكن بالتأكيد نتطلع للأفضل في الأعوام المقبلة.. فماذا عن رأيك عزيزي القارئ؟.