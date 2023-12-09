نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المقاولون العرب يقدم الشكر لـ شوقي غريب ويستقر على تعيين البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الشكر للكابتن شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن طلعت محرم مديرا فنيا للفريق على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات.

ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.

يذكر أن نادي المقاولون العرب يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتعادل المقاولون العرب مع نظيره الداخلية سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه المقاولون العرب القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد جهاز الرياضه العسكري.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في دوري نايل

تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.