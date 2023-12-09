نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. كل ما تريد معرفته عن اتحاد جدة (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي اتحاد جدة السعودي لخوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية كممثلا لبلده المستضيف للبطولة وهي المملكة العربية السعودية بنسختها 20 وبمشاركة مانشستر سيتي الإنجليزي والأهلي المصري وأوكلاند سيتي.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن موعد انطلاق وبداية بطولة كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر الحالي على أن تنتهي يوم 22 بالشهر ذاته.

موعد مباريات الاتحاد

12/2 الاتحاد ضد أوكلاند سيتي 8:00.

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وتعد هذه المشاركة الثانية بتاريخ العميد حيث أنه توج بلقب دوري روشن السعودي بموسم 2022/2023 وممثلا لبلده المستضيف أيضا وكانت مشاركته الأولى عام 2005 وحصد المركز الرابع بالبطولة.

اتحاد جدة

قائمة الاتحاد للبطولة

حراسة المرمى: حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، صالح العامري، إیجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرازق حمدالله.

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القنوات الناقلة لمباريات الاتحاد

تردد قنوات ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.