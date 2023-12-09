نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. كل ما تريد معرفته عن الأهلي (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد كتيبة النادي الأهلي، بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة عقب الفوز أمام نظيره الوداد المغربي في المباراة النهائية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2024، والتي تقام هذا العام على أراضي المملكة العربية السعودية.

وتعتبر تلك النسخة هي رقم 20 من البطولة، والتي تحمل مشاركة الفارس الأحمر رقم 9 في تاريخه والرابعة بشكل متتالي.

- موعد انطلاق مونديال الأندية

وقررت اللجنة المنظمة انطلاق أحداث البطولة، في الفترة من 12 حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

كأس العالم للأندية 2023

- مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية

يعتبر الأهلي ثاني اكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 9 مشاركات، خلف المتصدر أوكلاند سيتي برصيد 11 مشاركة، وكانت برونزية البطولة موسم 2006، هو الإنجاز الأكبر في تواجد الأهلي بالمونديال.

وجاءت مشاركات القلعة الحمراء في أعوام 2005 محققا المركز السادس - 2006 محققا المركز الثالث - 2008 محققا المركز السادس - 2012 محققا المركز الرابع - 2013 محققا المركز السادس- 2020 محققا المركز الثالث - 2021 محققا المركز الثالث - 2022 محققا المركز الرابع.

أبرز مشاركات الأهلي في مونديال الأندية

- مواعيد مباريات الأهلي في مونديال الأندية

1- ويواجه المارد الأحمر في أولى المباريات، الفائز من لقاء "اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي"، وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر المقبل.

2- حال تمكن الأهلي من الفوز، سيكون على موعد في دور قبل النهائي، لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، يوم الإثنين 18 من ديسمبر المقبل.

3- حال فوز الأهلي وتأكد تأهله إلى المباراة النهائية والتي تقام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، يوم 22 من ديسمبر المقبل، ويواجه الفائز من (المتأهل من كلوب ليون ضد اوراوا الياباني) أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

الأهلي في كأس العالم للأندية

- قائمة الأهلي في مونديال الأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.

الأهلي

- أرقام لا تفوتك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية

أكبر عدد من الأهداف سَجَّلَها الأهلي في نُسخةٍ واحدةٍ كانت سبعةَ أهدافٍ في نُسخةِ 2022.

أكبر عدد للأهداف استقبها الأهلي في نُسخةٍ واحدةٍ كانت ثمانيةَ أهدافٍ في نُسخةِ 2022.

الأهلي

نُسخة 2022 هي أكثر نُسخة سَجَّلَ فيها لاعبون مُختلفون للأهلي، حيث سَجَّلَ فيها 6 لاعبون وهم حسين الشَّحَّات ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وأفشة وعلي معلول.

سَجَّلَ لاعبو الأهلي 3 ثُناثيَّات في مُباراةٍ واحدةٍ كأس العالم للأندية، الأولى كانت لمحمد أبو تريكة في مُباراةِ تحديدِ المركزِ الثَّالثِ عام 2006 أمام نادي أمريكا المكسيكي، والثَّانية كانت لياسر إبراهيم في مُباراةِ تحديدِ المركزِ الثَّالثِ عام 2021 أمام الهلال السَّعودي، والثَّالثة كانت لأحمد عبد القادر أمام فلامنغو البرازيلي في مُباراة تحديد المركزِ الثَّالث عام 2022.