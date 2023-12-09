موعد مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية

يستعد لاعبي القلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع أبناء ميت عقبة على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

ويدخل الفارس الأبيض المواجهة وهو في قمة ترتيب جدول المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد 6 نقاط، بعدما فاز فغس أول جولتين أمام أبوسليم الليبي وسوار الغيني.

فيما يحتل فريق أبوسليم الليبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه ساجرادا الأنجولي بنفس عدد النقاط بفارق الأهداف، بينما يأتي في المركز الأخير سوار الغيني دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.