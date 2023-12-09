موعد مباراة الترجي وبترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، لمواجهة نظيره فريق بترو أتليتكو، مساء اليوم السبت، على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الترجي أمام نظيره بترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الترجي وبترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، لمواجهة نظيره فريق بترو أتليتكو، مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

1- بترو أتليتكو 6 نقاط.

2- الهلال السوداني 3 نقاط.

3- الترجي التونسي 3 نقاط.

4- النجم الساحلي التونسي 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.