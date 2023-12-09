موعد مباراة الوداد وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة مباراة الوداد المغربي، أمام نظيره فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الوداد وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني، مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

1- أسيك 4 نقاط.

2- جوانينج 4 نقاط.

3- سيمبا التنزاني 2 نقاط.

4- الوداد المغربي 0 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.