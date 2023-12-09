بقيادة مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، لخوض مواجهة نظيره نادي باريس سان جيرمان في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره نادي باريس سان جيرمان في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي، موسم 2023/24، على ملعب حديقة الأمراء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء اليوم السبت الموافق الثامن من شهر ديسمبر 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

ويتصدر باريس سان جيرمان حاليًا جدول الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، في حين أن نانت لديه 18 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل نانت المتوقع أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: كوكو، كوميرت، كاستيليتو، دوفيرني.

خط الوسط: سيسوكو، دوجلاس أوجوستو.

وسط الملعب الهجومي: تشيفيريلا، موليت، سيمون.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

هدافي الدوري الفرنسي

1 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 15 هدف

2 - أكور ادامز - مونبيليه - 7 أهداف

3 - وسام بن يدر - موناكو - 6 أهداف

4 - مصطفى محمد - نانت - 5 أهداف

5 - ألكسندر جولوفين - موناكو - 5 أهداف

6 - تاكومي مينامينو - موناكو - 5 أهداف

7 - تهيجس تالينجا - تولوز - 5 أهداف

8 - رومان ديل كاستيو - بريست - 5 أهداف

9 - تيدي توما - ستاد ريميس - 4 أهداف

10 - نبيل عليوي - لوهافر - 4 أهداف

11 - فورلاين بالوجون - موناكو - 4 أهداف

12 - تيرم موفي - نيس - 4 أهداف

13 - تيجي سافانير - مونبيليه - 4 أهداف

14 - ايلي جونيار - لوريان - 4 أهداف

15 - روماين فايفري - لوريان - 4 أهداف