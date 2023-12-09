نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق بورنموث في مواجهة قوية مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد مع نظيرة فريق برنموث، مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، في الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: لوك شاو _ هاري ماجوير _ ليندالوف _ ديجو دالوت.

خط الوسط: ماينو _ برونو فيرنانديز _ مكتوميناي.

وفي الهجوم: أنتوني مارسيال _ هويلاند _ جيرناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث، عبر قناة beIN Sports 1HD.