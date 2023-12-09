نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة الميرنجي في معرفة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت الموافق التاسع من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني 2023-2034.

ويحتضن ملعب "بينيتو فيامارين"، هذا اللقاء القوي الذي سيجمع بين فريقي ريال مدريد وريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.